Искусствовед высказался о требовании «традиционных ценностей» от Третьяковки

При этом искусствовед назвал письмо Шадрина мракобесием. В обращении Минкульту россиянин пожаловался на то, что он не может идентифицировать образ Иуды в цикле «Тайная вечеря», и на ряд других произведений, представленных в Третьяковке, в которых содержатся сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.

«Речь идет о цикле Натальи Нестеровой "Тайная Вечеря". Она выдающийся советский и российский художник. Если автор письма не может идентифицировать на ее картинах личность Иуды — это его персональная проблема, факт личной биографии. Все остальные зрители Иуду идентифицируют. А уж заявить, что работа одного из ведущих скульпторов России, народного художника, члена президиума Российской академии художеств Бурганова — это "дьявольская интерпретация" сюжета о Богородице — явно какие-то фобии и фантомы этого человека», — сказал Миндлин.

Директор музея напомнил, что стремление сделать искусство полностью «прилизанным и идеологизированным» было характерно для нацистов в Третьем рейхе, которые называли неприемлемые с их точки зрения произведения искусства выдающихся мастеров «дегенеративным искусством». Так он прокомментировал слова Шадрина о том, что в экспозиции Третьяковской галереи его возмутили сцены похорон, употребления алкоголя и «волюнтаристские интерпретации» образов российских правителей и деятелей культуры.