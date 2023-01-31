Искусствовед высказался о требовании «традиционных ценностей» от Третьяковки
О поступившей в Минкульт жалобе россиянина Сергея Шадрина о якобы несоответствии экспозиции Третьяковской галереи «традиционным ценностям» высказался искусствовед, художник, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин. В разговоре с «Мослентой» он отметил, что сообщения СМИ об этой ситуации похожи на провокацию.
«Комментарии СМИ все-таки похожи на очевидную провокацию — представить обществу, что со стороны Министерства культуры появляется какая-то цензура. Потому что в письме Минкульта, насколько мне известно, не было никакого требования о "приведении содержания постоянных экспозиций и выставок в соответствие с духовно-нравственными ценностями". В письме содержалось поручение подготовить ответ заявителю», — отметил Миндлин.
При этом искусствовед назвал письмо Шадрина мракобесием. В обращении Минкульту россиянин пожаловался на то, что он не может идентифицировать образ Иуды в цикле «Тайная вечеря», и на ряд других произведений, представленных в Третьяковке, в которых содержатся сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.
«Речь идет о цикле Натальи Нестеровой "Тайная Вечеря". Она выдающийся советский и российский художник. Если автор письма не может идентифицировать на ее картинах личность Иуды — это его персональная проблема, факт личной биографии. Все остальные зрители Иуду идентифицируют. А уж заявить, что работа одного из ведущих скульпторов России, народного художника, члена президиума Российской академии художеств Бурганова — это "дьявольская интерпретация" сюжета о Богородице — явно какие-то фобии и фантомы этого человека», — сказал Миндлин.
Директор музея напомнил, что стремление сделать искусство полностью «прилизанным и идеологизированным» было характерно для нацистов в Третьем рейхе, которые называли неприемлемые с их точки зрения произведения искусства выдающихся мастеров «дегенеративным искусством». Так он прокомментировал слова Шадрина о том, что в экспозиции Третьяковской галереи его возмутили сцены похорон, употребления алкоголя и «волюнтаристские интерпретации» образов российских правителей и деятелей культуры.
«Конечно, далеко не все правители и деятели культуры были безупречными людьми. Нам, что, требуется исключительно какая-то парадная, идеологически выхолощенная картинка? Если представлять широкому зрителю только прилизанные, обожествленные, идеализированные образы, то общество не сможет объективно осознавать себя и свою историю. Изображения похорон, сцены пьянства, неидеальные с социальной точки зрения сюжеты содержатся в уникальных произведениях Перова, Репина, передвижников, Эль Греко, Гойи и множества других выдающихся мировых художников. Следуя этой позиции, надо выбросить половину их произведений из всех музеев, разобраться с всемирным художественным наследием», — заявил собеседник «Мосленты».
В то же время Миндлин подчеркнул, что СМИ «недопустимо искажают» позицию Министерства культуры по этому вопросу. «В нашем музее мы не видим никакого диктата и цензуры со стороны Министерства культуры. Конечно, определенную самоцензуру никто не отменял. Сегодня, на мой взгляд, Минкульт проводит очень грамотную политику в области культуры, в частности в области сохранения и представления культурных ценностей в наше непростое время», — заключил он.
Ранее The Moscow Times сообщили, что от Третьяковской галереи потребовали отчитаться о соответствии выставок традиционным ценностям из указа Президента России от 9 ноября 2022 года № 809. По данным издания, замдиректора департамента музеев и внешних связей ведомства Наталии Чечель потребовала от гендиректора учреждения Зельфиры Трегуловой подготовить ответ на жалобу россиянина Сергея Шадрина, поступившую в Минкульт. В обращении Шадрин пожаловался, что экспозиция Третьяковки якобы не соответствует государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В частности, мужчина раскритиковал творчество Нестеровой и скульптуру «Маленькая Пьета» авторства Александра Бурганова.