«Русалка» на Чистых прудах утром на Ивана Купалу рассмешила пользователей сети

«Иван Купала же», «Русалка», «День Ивана Купалы, все барышня делает осознанно, лишь бы ей было во благо», «Русалки нынче не те», «Кикимора? Думал, что перевелись они», — прокомментировали ролик юзеры.

Ранее купание выпускников в пруду в центре Москвы попало на видео. Молодые люди в честь праздника искупались на Патриарших прудах.