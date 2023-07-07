11:48, 07 июля 2023
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«Русалка» на Чистых прудах утром на Ивана Купалу рассмешила пользователей сети
Женщина с головой окунулась в воду на Чистых прудах в центре Москвы и попала на видео.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
«Русалка» с головой окунулась в воду на Чистых прудах в центре Москвы. Ситуация, произошедшая утром на праздник Ивана Купалы, попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» На кадрах женщина в одежде сначала умывает лицо, а потом ныряет в водоем с головой.
«Иван Купала же», «Русалка», «День Ивана Купалы, все барышня делает осознанно, лишь бы ей было во благо», «Русалки нынче не те», «Кикимора? Думал, что перевелись они», — прокомментировали ролик юзеры.
Ранее купание выпускников в пруду в центре Москвы попало на видео. Молодые люди в честь праздника искупались на Патриарших прудах.