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10:47, 02 июля 2023
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Купание выпускников в пруду в центре Москвы попало на видео

Выпускники искупались в Патриарших прудах в центре Москвы.

Купание выпускников в пруду в центре Москвы попало на видео
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Выпускники искупались в Патриарших прудах в центре столицы и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как молодые люди сняли рубашки и брюки перед заплывом. Один из них уже окунулся в воду. Источник уточнил, что ролик снял очевидец утром после школьного выпускного.

Пользователи сети с пониманием отнеслись к поведению подростков. «Отдыхают ребята», «Пусть кайфуют», «Ну а когда еще такое делать, если не в 18 лет?» — написали они. Некоторые с юмором вспомнили, что сами в юности «вытворяли разное».

В субботу, 1 июля, в столице прошел общегородской выпускной вечер. Гулянья вчерашних школьников длились до утра воскресенья.