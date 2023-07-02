Купание выпускников в пруду в центре Москвы попало на видео

На кадрах видно, как молодые люди сняли рубашки и брюки перед заплывом. Один из них уже окунулся в воду. Источник уточнил, что ролик снял очевидец утром после школьного выпускного.

Пользователи сети с пониманием отнеслись к поведению подростков. «Отдыхают ребята», «Пусть кайфуют», «Ну а когда еще такое делать, если не в 18 лет?» — написали они. Некоторые с юмором вспомнили, что сами в юности «вытворяли разное».

В субботу, 1 июля, в столице прошел общегородской выпускной вечер. Гулянья вчерашних школьников длились до утра воскресенья.