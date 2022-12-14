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23:32, 14 декабря 2022
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Известная телеведущая осудила рвение женщин выйти замуж

Известная телеведущая осудила рвение женщин выйти замуж
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рвение некоторых женщин выйти замуж осудила в личном Telegram-канале известная телеведущая Елена Летучая.

«Это знаете, как девушки, которые мечтают сделать грудь или переделать нос, или экстренно похудеть, думают, что после этого произойдет какое-то чудо, и они окажутся в мире, полном радужных пони, а птички по утрам будут напевать их любимые песни и приносить им бальные платья. Это так не работает. Ни новая грудь, ни Porsche, ни заветное колечко не сделают вас счастливыми», — заявила знаменитость.

По мнению Летучей, мечта и цель каждой женщины должны звучать так: «Хочу быть счастливой». Телеведущая отметила, что стоит искать и находить то, что будет приносить радость. «Я видела столько женщин, которые состоят в браке. Вот только глаза потухшие», — написала телеведущая.

Ранее главная сваха страны объяснила причину недолгих браков по молодости. У молодых пар велик риск развода при столкновении с первыми семейными проблемами.

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