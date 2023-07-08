Жителей центра Москвы возмутила рыбная ловля на Патриарших прудах

Позже администраторы канала организовали опрос под названием: «Можно ли ловить рыбу на Патриарших прудах?» 66 процентов проголосовавших выбрали ответ «нет». Еще по 17 процентов проголосовали за варианты «да» и «не знаю».

Сейчас у пруда стоят разные запрещающие таблички. Например, людям запрещено кормить здесь лебедей и громко слушать музыку. Сейчас жители прилегающих к пруду территорий задумали добиться установки здесь таблички, официально запрещающей и рыбную люблю.

Ранее москвичи нашли способ вялить рыбу в подъезде: они подвесили ее под радиатором отопления на лестничной клетке.