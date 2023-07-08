Жителей центра Москвы возмутила рыбная ловля на Патриарших прудах
Жители центра Москвы захотели запретить рыбную ловлю в Патриарших прудах.
Запретить рыбную ловлю на Патриарших прудах захотели жители центра Москвы. По мнению подписчиков Telegram-канала «Патриаршие», у горожан вызывает опасение качество местной рыбы.
«Откуда этот чудак приехал? Может он еще и лебедя домой унесет?», «Это что за бред? Куда смотрит полиция?», «Где социальное порицание?», «Какой позор», — прокомментировали опубликованный в канале ролик с мужчиной, выловившим рыбу из водоема.
Позже администраторы канала организовали опрос под названием: «Можно ли ловить рыбу на Патриарших прудах?» 66 процентов проголосовавших выбрали ответ «нет». Еще по 17 процентов проголосовали за варианты «да» и «не знаю».
Сейчас у пруда стоят разные запрещающие таблички. Например, людям запрещено кормить здесь лебедей и громко слушать музыку. Сейчас жители прилегающих к пруду территорий задумали добиться установки здесь таблички, официально запрещающей и рыбную люблю.
Ранее москвичи нашли способ вялить рыбу в подъезде: они подвесили ее под радиатором отопления на лестничной клетке.