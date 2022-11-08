Москвичи нашли способ вялить рыбу в подъезде: они подвесили ее под радиатором отопления на лестничной клетке. Фото опубликовал Telegram-канал «Южное Бутово» сообщества «М125».

Популярную закуску под пиво вывесили в подъезд жильцы дома на Южнобутовской улице. «Следующий этап — кран с пивом рядом поставят?» — поинтересовалась администрация группы.

Увиденное развеселило пользователей сети. «У кого-то елочка в машине, а у кого-то рыбка в подъезде», «Это люди украсили подъезд к Новому году», — начали упражняться в юморе комментаторы. Кто-то даже отметил, что сушеная рыба в подъезде выглядит «уютно и аутентично».

Некоторые отнеслись к поступку жильцов скептически. «Спасибо, что не трусы сушат», — написали в комментариях. Кто-то предположил, что из-за рыбы в подъезде стоит специфический аромат.

Ранее в подъезде столичной многоэтажки заметили необычное объявление. Автор записки попросил вернуть черепашку и хомячка, которых временно выставили в подъезд.