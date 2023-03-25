Подмосковные врачи спасли мужчину с куриным позвонком в бронхе

Врачи подмосковной больницы в Воскресенске спасли 60-летнего мужчину с застрявшим в бронхе куриным позвонком, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

По имеющейся информации, изначально пациент поступил в больницу с пневмонией. В ходе обследования врачи обнаружили в его бронхах инородное тело, которое и спровоцировало воспаление. Как рассказал сам мужчина, куриными костями он подавился около месяца назад, однако значения этому не придал.

Пациенту срочно провели операцию. Сначала ему сделали интубацию трахеи (введение в трахею специальной трубки для обеспечения проходимости дыхательных путей прим. «Мосленты»), затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С помощью медицинского инструмента и видеоэндоскопа медикам удалось извлечь куриную кость из легких.

Мужчину выписали домой. После операции ему назначили пройти курс антибактериальной терапии.

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