Гигантскую 35-сантиметровую опухоль удалили женщине в Подмосковье

Врачи Московского областного онкодиспансера в Балашихе удалили 63-летней пациентке гигантскую 35-сантиметрую опухоль со спины, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Выяснилось, что опухоль росла у женщины в течение двух лет, однако за медицинской помощью пенсионерка обратилась, когда образование на спине начало кровоточить и мешать в повседневной жизни. По результатам проведенного обследования врачи поставили ей диагноз рак кожи левой лопатки.

По словам заведующего отделением опухолей молочной железы и кожи Владимира Курчаткина, в опухоли стали образовываться участки с язвами и некрозом. Хирургам удалось удалить нарост и затем провести пациентке кожную пластику. В настоящее время женщина уже выписана из больницы. Результаты гистологии помогут врачам определить дальнейший план лечения женщины.

Ранее в Подольске медики удалили опухоль весом 45 килограммов 62-летней пациентке.