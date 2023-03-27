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17:07, 27 марта 2023
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Синоптик Вильфанд рекомендовал москвичам повременить с мытьем окон

Синоптик Вильфанд посоветовал москвичам мыть окна при устойчиво теплой погоде.

Синоптик Вильфанд рекомендовал москвичам повременить с мытьем окон
Фото: Amin Hasani Aminhasani / Unsplash

Не спешить с мытьем окон порекомендовал жителям Москвы и Подмосковья в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он посоветовал дождаться устойчиво теплой погоды.

Кроме того, по его словам, лучше приступать к мытью окон в период без дождей, когда в городе будет ясно. Он уточнил, что эта неделя, с 27 марта, в столице ожидается дождливой, со значительным понижением температуры начиная со среды, 29 марта.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в начале апреля в Москве возможен снег.

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