Синоптик Вильфанд рекомендовал москвичам повременить с мытьем окон

Не спешить с мытьем окон порекомендовал жителям Москвы и Подмосковья в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он посоветовал дождаться устойчиво теплой погоды.

Кроме того, по его словам, лучше приступать к мытью окон в период без дождей, когда в городе будет ясно. Он уточнил, что эта неделя, с 27 марта, в столице ожидается дождливой, со значительным понижением температуры начиная со среды, 29 марта.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в начале апреля в Москве возможен снег.