Россиян предупредили о схеме мошенничества с онлайн-играми

О схеме мошенничества с онлайн-играми предупредили россиян в Центробанке. Как сообщают «Известия», аферисты маскируют финансовые пирамиды под экономические онлайн-игры.

По информации Банка России, более 22 процентов финансовых пирамид привлекали россиян возможностью быстрого и легкого заработка в рамках игр, устроенных в формате «заплати и выиграй». Причем в таких играх нет соревновательного элемента.

«Создатели таких приложений уверяют, что при вложениях в 2-5 тысяч рублей и должных навыках стратега можно развить свой игровой бизнес и получить реальные деньги с возможностью их вывода», — сказал директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов. Он также отметил, что сейчас существует около 100 разновидностей подобных игр.

Доцент кафедры экономики и информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев уточнил, что в таких приложениях предлагают заработать на привлечении новых игроков или на росте покупок действующих игроков. Однако обещание на вывод средств в определенный момент просто не выполняется, и деньги исчезают, предупредил он.

Ранее московские мошенники разработали схему обмана банков.