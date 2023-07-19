Московские мошенники разработали схему обмана банков

Мошенники обманули несколько московских банков при получении кредитов на дорогие иномарки, сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющейся информации, аферисты вели преступную деятельность с 2019 года. Преступники подавали в банки поддельные документы на оформление потребительского кредита на покупку автомобилей. После того как сотрудники банков одобряли кредиты, мошенники получали деньги, делали несколько регулярных платежей, а затем исчезали.

Известно, что таким образом были куплены автомобили марок BMW X3, X5, KIA K5 и Sportage. Приобретенные машины правонарушители продавали, а вырученные средства делили между собой. От действий преступников пострадали БМВ Банк, ВТБ, банк «Открытие» и Кредит Европа Банк. Одного из подозреваемых в настоящий момент удалось задержать, говорится в сообщении.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с помощью мобильных приложений.