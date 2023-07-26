Названы сферы деятельности с самым быстрым ростом зарплат

Зарплаты в сфере искусства и развлечений выросли на 49 процентов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Работа». В исследовании сравнивались доходы россиян в июле 2023 и 2022 года.

Оклад сотрудников в области искусства и развлечений в среднем достигает 50 тысяч рублей в месяц. По 35 процентов прибавили к зарплате работников банковской сферы и курьерской доставки. Доход вырос до 49 и 83,5 тысячи рублей соответственно.

На четвертой строчке в рейтинге оказался маркетинг, реклама и PR с годовым приростом в 33 процента, до 53 тысяч рублей. На 31 процент увеличился заработок в промышленности и сельском хозяйстве, где в среднем платят 58 тысяч рублей.

В десятку лидеров также попали строительство, домашний персонал, IT и интернет, страхование и логистика.

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