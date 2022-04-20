Бизнесмена госпитализировали с тяжелыми травмами в Москве

В Москве с тяжелыми травмами госпитализировали гендиректора гостиничного комплекса «Альфа» в Измайлово Октая Сафара-Заде. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, 79-летнего бизнесмена обнаружили в подъезде элитного дома в переулке Сивцев Вражек, где он проживает. У мужчины диагностировали ушиб мозга, подозрение на перелом свода черепа и множественные гематомы.

Первой версией следствия было покушение на убийство, сообщили на канале. Однако, изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители пришли к выводу, что пожилому предпринимателю внезапно стало плохо, и из-за головокружения он упал с лестницы.

Уточняется, что врачи пока не дают каких-либо прогнозов.

Ранее сообщалось, что бизнесмена избили и ограбили в подъезде на юго-западе Москвы. Четверо злоумышленников похитили у него 1,5 миллиона рублей.