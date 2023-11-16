Известный режиссер сравнил москвичей с жителями Дальнего Востока

Жителей Москвы и Дальнего Востока сравнил в беседе с «Мослентой» известный режиссер Дмитрий Петрунь. Он назвал москвичей менее открытыми в сравнении с уроженцами его родного города Хабаровска.

«В Хабаровске живут более открытые, доверчивые люди, чем в столице, и сам я все еще остаюсь в чем-то наивным человеком. Причем эта наивность проявляется в моих фильмах и в спектаклях. Иногда это идет на пользу, а иногда, как говорится, во вред», — признался Петрунь.

Он уточнил, что наивность мешает ему копать глубоко. Ему хотелось бы быть сложнее, иногда злее и конфликтнее.

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