Люди
10:45, 26 января 2023
1 мин.

Актера Станислава Садальского выписали из больницы

Актера Станислава Садальского выписали из больницы
Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpess.com

Актера театра и кино Станислава Садальского выписали из больницы. Об этом он сам сообщил в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Привет всем, мои дорогие! Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений! Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку. Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. А латать было что…» — написал артист в своем блоге.

Информацию о выписке артиста подтверждает и Telegram-канал 112. По имеющимся данным, врачи диагностировали у него искривление перегородки носа, ринит, а также гипертонический криз. Медики купировали кровотечение и назначали лечение.

О госпитализации Станислава Садальского стало известно во вторник, 24 января. Его доставили в Боткинскую больницу с кровотечением.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.