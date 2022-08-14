Известный садовод предупредил россиян об угрожающей урожаю болезни

Об угрожающей урожаю болезни россиян в рамках беседы с «Мослентой» предупредил председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

«Начинается пора фитофторы. Основная потеря урожая картошки и помидоров происходит именно из-за этого патогенного гриба, вызывающего у растений фитофтороз», — рассказал известный садовод.

По словам Туманова, если кусты заболели, не нужно бросаться их опрыскивать и лечить, потому что время уже упущено. «Проявление болезни на листьях, их высыхание — это уже последняя стадия. В данном случае выкапывайте картошку, собирайте томаты, чтобы плоды не поразились. А в будущем году постарайтесь максимально отдалить пришествие фитофторы и получить больший урожай, чем сейчас», — посоветовал он.

Ранее Туманов дал советы по посевам в августе. Он порекомендовал потихоньку приступать к посадке осенних сортов.