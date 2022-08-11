Известный садовод дал советы по посевам в августе

Советы по посевам в августе дал в беседе с «Мослентой» председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

«Тем, кто хочет успеть еще что-то посеять и получить урожай к осени, нужно выбрать что-то быстрое — например, салат или пряно-вкусовую зелень. Можно посадить скороспелые овощи, репку или дайкон. Ничего страшного, если они будут некрупными», — сказал Туманов.

Известный садовод порекомендовал потихоньку приступать к посадке осенних сортов. «Тот же редис сейчас сажать уже лучше именно осенний. Рекомендую сорт "красный великан"», — поделился он.

Собеседник «Мосленты» рассказал и о том, какой урожай собирают в Московском регионе в этом месяце. «Лето выдалось кабачковым, этих плодов поспело очень много. Они любят жару. Собираю сейчас патиссоны и кабачки самые разные — цукини зеленоплодные, желтоплодные и обычные белоплодные. Стараюсь есть их каждый день», — рассказал он.

По словам Туманова, август также богат на урожаи молодой картошки, капусты, моркови и свеклы. «Кстати, картошку я не копаю, а подкапываю, чтобы на столе она была всегда молодая и вкусная», — поделился секретом садовод.

Ранее Туманов высказался о влиянии аномальной жары на урожай. По его словам, результат всегда зависит от человека, а никак не от температуры на улице.