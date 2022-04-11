Известный садовод рассказал о плюсах самостоятельной прививки деревьев на даче

Председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов в беседе с «Мослентой» рассказал о плюсах самостоятельной прививки деревьев на даче.

По словам известного садовода, обрезка — это то, чему нужно учиться всю жизнь. «Это занятие для тех, кто умеет анализировать и на основе этого анализа срезать ветки», — подчеркнул он.

В то же время Туманов призвал молодых дачников не бояться этой процедуры. «Прививка открывает перед вами горизонты. Например, не придется больше покупать саженцы, ведь вы любой саженец сможете сделать своими руками. Все это бесплатно, достать черенок очень просто — ненужные сорта всегда можно обменять», — поделился опытом специалист.

Собеседник «Мосленты» отметил, что, если не лениться и погрузиться в процесс, можно добиться, чтобы на одном дереве, одной яблоне, росло много разных сортов яблок.

«Часто люди не решаются начинать заниматься этим, потому что думают, что это сложно. Да, не каждая прививка может прижиться, но даже если приживется только десять процентов — это уже шаг к успеху», — заверил садовод.

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