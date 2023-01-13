Россиянам перечислили основные виды и особенности сахарозаменителей

Кроме того, на полках магазинов можно встретить и натуральные сиропы. Например, сироп агавы, цикория, финиковый, овсяный, рисовый. Эксперт уточнила, что при выборе важно, чтобы сиропы были изготовлены без добавления сахара, путем ферментации. В таком случае они обладают низким или средним гликемическим индексом. Однако такие сиропы все же стоит употреблять в умеренных количествах.

Среди плюсов — наличие питательных веществ. Так, овсяный сироп содержит овсяное масло и овсяный белок. Рисовый сироп гипоаллергенен и не содержит глютен. Сироп цикория содержит минимум сахаров и на 90 процентов состоит из растворимых пищевых волокон цикория — инулина и фруктоолигосахаридов. Это единственный натуральный сироп, подходящий для применения в диетах людей, страдающих сахарным диабетом, объяснила Гудимова.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург назвал цену злоупотребления сахаром.