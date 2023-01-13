Россиянам перечислили основные виды и особенности сахарозаменителей
Основные виды и особенности сахарозаменителей перечислила россиянам в беседе с «Мослентой» основатель бренда продукции для здорового питания Bionova Александра Гудимова. По ее словам, сомнения в пользе и безопасности заменителей сахара абсолютно безосновательны.
«При грамотном подборе подсластители положительно влияют на состояние организма: не вызывают скачков уровня сахара в крови (нулевой гликемический индекс), снижают риск возникновения кариеса, снижают калорийность пищевых продуктов и прочее. Чтобы выбрать подходящий подсластитель, важно понимать, чем продиктован ваш отказ от обычного сахара», — сказала она.
Фото предоставлено PR-агентом героини
Гудимова рассказала о наиболее популярном виде заменителей — стевии. Специалист уточнила, что она слаще сахара в сотни раз, не содержит калорий, не повышает уровень сахара в крови, не вызывает нежелательных реакций со стороны ЖКТ и других систем организма. При это покупатели могут выбрать для себя подходящую форму: жидкую, таблетки или порошок.
Фото: Christian Ohde / Globallookpress.com
Подсластитель эритрит относится к сахароспиртам, которые естественным образом содержатся в ягодах, фруктах и овощах. Этот натуральный подсластитель обладает нулевой калорийностью, таким же гликемическим индексом и безопасен для зубов, ферментируется микрофлорой кишечника. Гудимова подчеркнула, что это единственный заменитель сахара из всей группы сахароспиртов, не вызывающий слабительного эффекта даже при значительных дозировках.
Он имеет около 70 процентов от сладости обычного сахара. Это компенсируется отсутствием посторонних привкусов.
Сукралоза, продолжила собеседница «Мосленты», эт подсластитель, полученный искусственным путем. Она производится из сахара, поэтому максимально близка к нему по вкусу. При этом продукт не содержит калорий и имеет нулевой гликемический индекс Отлично подойдет для подслащивания напитков, уточнила Гудимова.
«Есть и заменители сахара в таблетках. Под этим названием чаще всего скрываются сахарин и натриевая соль цикламовой кислоты. Это искусственный подсластитель, который появился одним из первых на рынке продуктов питания. Его основные преимущества — нулевая калорийность, нулевой гликемический индекс и очень доступная цена. Идеально подходит для замены сахара в рационе людей, страдающих диабетом, а также тех, кто стремится контролировать свой вес», — сказала она.
Кроме того, на полках магазинов можно встретить и натуральные сиропы. Например, сироп агавы, цикория, финиковый, овсяный, рисовый. Эксперт уточнила, что при выборе важно, чтобы сиропы были изготовлены без добавления сахара, путем ферментации. В таком случае они обладают низким или средним гликемическим индексом. Однако такие сиропы все же стоит употреблять в умеренных количествах.
Среди плюсов — наличие питательных веществ. Так, овсяный сироп содержит овсяное масло и овсяный белок. Рисовый сироп гипоаллергенен и не содержит глютен. Сироп цикория содержит минимум сахаров и на 90 процентов состоит из растворимых пищевых волокон цикория — инулина и фруктоолигосахаридов. Это единственный натуральный сироп, подходящий для применения в диетах людей, страдающих сахарным диабетом, объяснила Гудимова.
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