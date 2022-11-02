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15:22, 02 ноября 2022
1 мин.

Самбурская опубликовала селфи в белье

Самбурская опубликовала селфи в белье
Фото: @samburskaya

Свою селфи-фотографию выложила актриса Настасья Самбурская в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На снимке-коллаже актриса позирует у зеркала в черном комплекте нижнего белья.

«Разделись с сестрой после тренировки. Привлекаем внимание», — пошутила Самбурская на тему сдвоенного фото.

Артистка похвасталась сброшенными килограммами и сообщила, что теперь весит 60 килограммов при росте 178 сантиметров. «В последний раз столько было лет в 20», — написала она.

Ранее фигура Самбурская в сетчатом боди восхитила пользователей сети. На опубликованных кадрах артистка позирует на лежаке в откровенном образе.

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