Самбурская призналась в низкой самооценке

В низкой самооценке призналась в интервью известной журналистке Надежде Стрелец актриса Настасья Самбурская. По мнению звезды, это связано с данным ей родительским воспитанием.

«У меня низкая самооценка. Исключительно по этой причине я, к примеру, вечно вступаю в отношения, в которых мне потом приходится терпеть, не могу найти нормального спутника», — заявила Самбурская.

Актриса пояснила: она адекватно понимает, что и как, всегда анализирует происходящее в голове даже без помощи психолога.

Самбурская добавила, что в целом понимает, что красивая, в некоторые моменты она даже уверена в себе на сто процентов.

«Но, когда смотрю на себя в зеркало, чаще всего оцениваю с точки зрения недостатков. Например, если похудела, смотрю не на то, что руки стали красивее, а на то, что ноги стали "иксом", и надо опять что-то исправлять. Или после фотосессии понимаю, что рабочая сторона у меня не та», — объяснила актриса.

«Это на всю жизнь, я с этим никогда не расстанусь, в какой бы терапии не была», — заключила она.

Ранее Самбурская раскрыла свою мотивацию заниматься спортом. Она опубликовала в соцсетях фото в нижнем белье.