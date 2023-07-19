Самбурская раскрыла свой способ защититься от грабителя

Свой способ защититься от грабителя раскрыла KP.RU актриса Настасья Самбурская. Она рассказала, как однажды укусила пытавшегося вырвать из ее рук смартфон человека.

«В телефоне вся моя жизнь — фото, видео, личная информация. Я не могла допустить, чтобы он попал в чужие руки!» — объяснила звезда «Универа».

По словам Самбурской, злоумышленник «взвыл от боли», отпустил смартфон и скрылся с места.

Ранее Самбурская повторила действия главной героини фильма «Основной инстинкт» во время фотосессии.