19:54, 19 июля 2023
1 мин.
Самбурская раскрыла свой способ защититься от грабителя
Актриса Самбурская рассказала, как укусила грабителя.
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com
Свой способ защититься от грабителя раскрыла KP.RU актриса Настасья Самбурская. Она рассказала, как однажды укусила пытавшегося вырвать из ее рук смартфон человека.
«В телефоне вся моя жизнь — фото, видео, личная информация. Я не могла допустить, чтобы он попал в чужие руки!» — объяснила звезда «Универа».
По словам Самбурской, злоумышленник «взвыл от боли», отпустил смартфон и скрылся с места.
Ранее Самбурская повторила действия главной героини фильма «Основной инстинкт» во время фотосессии.