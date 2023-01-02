Самбурская опубликовала фото без одежды

Фото и видео без одежды опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская. В кадре она в красном парике и черных туфлях прикрывает тело большой сумкой модного бренда.

«Это Гамора из "Стражей Галактики"», — объяснила идею образа Самбурская. На видео ее заливает зеленый свет.