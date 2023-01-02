Люди
16:15, 02 января 2023
1 мин.

Самбурская опубликовала фото без одежды

Самбурская опубликовала фото без одежды
Фото: @samburskaya

Фото и видео без одежды опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская. В кадре она в красном парике и черных туфлях прикрывает тело большой сумкой модного бренда.

«Это Гамора из "Стражей Галактики"», — объяснила идею образа Самбурская. На видео ее заливает зеленый свет.

Новогодние каникулы знаменитость проводит в Дубае в компании подруги, актрисы Натальи Рудовой. В своем аккаунте Рудова рассказала, что вечером 1 января они с Самбурской отправились на шопинг, где купили много туфель.

Ранее праздничный танец Самбурской в бикини попал на видео. Актриса попросила обратить внимание на ее главный итог прошедшего года — она заметно похудела.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.