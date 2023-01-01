Праздничный танец Самбурской в бикини попал на видео

Праздничный танец актрисы Настасьи Самбурской в белом бикини попал на видео, снятое ее подругой, актрисой Натальей Рудовой. Звезда «Универа» опубликовала ролик в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Дорогие друзья, с Новым годом вас! Джингл беллз в здании! Без лишних сантиментов», — обратилась Самбурская к подписчикам.