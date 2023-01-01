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19:21, 01 января 2023
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Праздничный танец Самбурской в бикини попал на видео

Праздничный танец Самбурской в бикини попал на видео
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Праздничный танец актрисы Настасьи Самбурской в белом бикини попал на видео, снятое ее подругой, актрисой Натальей Рудовой. Звезда «Универа» опубликовала ролик в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Дорогие друзья, с Новым годом вас! Джингл беллз в здании! Без лишних сантиментов», — обратилась Самбурская к подписчикам.

Актриса попросила обратить внимание на ее главный итог прошедшего года — она заметно похудела. «Аскеза от сахара на пять месяцев и регулярные тренировки творят чудеса», — заявила популярная москвичка.

Ранее стало известно, что Самбурская улетела из России. Вместе с Рудовой она отправилась на побережье Персидского залива — в Дубай.

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