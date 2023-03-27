Звезда сериала «Универ», актриса Настасья Самбурская показала подписчикам пресс. Селфи с оголенным животом она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Ну что там? Еще не написали для меня сценарий боевичка?» — так артистка подписала фото, на котором позирует у зеркала. Она показала рельефное тело, одевшись в спортивный топ и шорты черного цвета.

До этого Самбурская поделилась кадрами домашней тренировки. Сначала она прыгала со скакалкой, после поднималась на высокий подиум, а в завершение выполняла упражнение на пресс.

Ранее Бузова сняла свою тренировку на видео и рассмешила пользователей сети.