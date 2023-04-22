Настасья Самбурская в платье с глубоким декольте восхитила пользователей сети
Актрису Самбурскую в платье с глубоким декольте назвали «русской Анджелиной Джоли».
Фото и видео с красной дорожки ММКФ-2023 выложила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Настасья Самбурская.
«Это был, пожалуй, один из моих самых лучших выходов в свет. Столько приятных комплиментов!» — написала она. На столичный кинофестиваль актриса пришла в черном платье в пол с глубоким декольте.
Увиденное восхитило пользователей сети. Одна из подписчиц назвала Самбурскую «русской Анджелиной Джоли». Появились в обсуждении и сравнения с другими иностранными актрисами и киногероинями.
«Малефисента!», «Чем-то напомнили мне прекрасную Монику Беллуччи», «Вам бы подошла роль Уэнсдэй или Мортиши Аддамс», «Таким взглядом напоминаете Круэллу», «Похожа чем-то на Оливию Уайлд», «Дакота Джонсон, прям копия! Безупречно выглядите», — написали юзеры.
Ранее певицу Глюкозу в белье назвали «русской Ким Бейсингер».