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12:08, 22 апреля 2023
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Настасья Самбурская в платье с глубоким декольте восхитила пользователей сети

Актрису Самбурскую в платье с глубоким декольте назвали «русской Анджелиной Джоли».

Настасья Самбурская в платье с глубоким декольте восхитила пользователей сети
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото и видео с красной дорожки ММКФ-2023 выложила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Настасья Самбурская.

«Это был, пожалуй, один из моих самых лучших выходов в свет. Столько приятных комплиментов!» — написала она. На столичный кинофестиваль актриса пришла в черном платье в пол с глубоким декольте.

Увиденное восхитило пользователей сети. Одна из подписчиц назвала Самбурскую «русской Анджелиной Джоли». Появились в обсуждении и сравнения с другими иностранными актрисами и киногероинями.

«Малефисента!», «Чем-то напомнили мне прекрасную Монику Беллуччи», «Вам бы подошла роль Уэнсдэй или Мортиши Аддамс», «Таким взглядом напоминаете Круэллу», «Похожа чем-то на Оливию Уайлд», «Дакота Джонсон, прям копия! Безупречно выглядите», — написали юзеры.

Ранее певицу Глюкозу в белье назвали «русской Ким Бейсингер».

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