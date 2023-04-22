Настасья Самбурская в платье с глубоким декольте восхитила пользователей сети

Фото и видео с красной дорожки ММКФ-2023 выложила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Настасья Самбурская.

«Это был, пожалуй, один из моих самых лучших выходов в свет. Столько приятных комплиментов!» — написала она. На столичный кинофестиваль актриса пришла в черном платье в пол с глубоким декольте.