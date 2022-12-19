Самбурская опубликовала фото в свадебном образе

Фотографию в свадебной фате опубликовала актриса Настасья Самбурская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда сообщила, что во время съемок примерила образ невесты.

На селфи-снимке актриса в свадебном наряде демонстрирует обручальное кольцо с камнем на безымянном пальце. «Сегодня опять невеста. Жениха нельзя показывать. Даже интригу кидать не буду. Съемки, конечно», — написала Самбурская.

Ранее актриса продемонстрировала «идеальное платье» для встречи Нового года. Звезда опубликовала запись из гардеробной в обтягивающем наряде с блестками.