Настасья Самбурская улетела из России
О своем отлете из России сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Настасья Самбурская. Вместе с подругой, актрисой Натальей Рудовой ближайшее время она проведет в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Теперь я поняла, почему все телки в Дубай летают. Я только из самолета шаг сделала на дубайскую землю, а уже вон что началось», — поделилась Самбурская в сторис. После этого она опубликовала несколько фото и видео с побережья Персидского залива.
Оказавшись в гостинице, актрисы узнали, что взяли с собой по три рубашки одинаковых цветов — белого, розового и салатового. «Я это рассказываю, чтобы никто не подумал, что мы одни и те же вещи тут носим», — объяснила Самбурская, показывая содержимое шкафа в их с Рудовой номере.
Ранее Самбурская опубликовала фото в свадебном наряде. На селфи-снимке актриса продемонстрировала кольцо с камнем на безымянном пальце.