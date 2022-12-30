Настасья Самбурская улетела из России

О своем отлете из России сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Настасья Самбурская. Вместе с подругой, актрисой Натальей Рудовой ближайшее время она проведет в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Теперь я поняла, почему все телки в Дубай летают. Я только из самолета шаг сделала на дубайскую землю, а уже вон что началось», — поделилась Самбурская в сторис. После этого она опубликовала несколько фото и видео с побережья Персидского залива.