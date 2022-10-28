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14:52, 28 октября 2022
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Самбурская опубликовала фото в прозрачном белье

Самбурская опубликовала фото в прозрачном белье
Фото: @samburskaya

Фото в прозрачном белье опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская.

«Спокойной ночи, мальчики», — подписала фотографию она.

На снимке актриса сидит на столе на фоне больших окон без штор. На ней черная мини-юбка, перчатки, чулки и прозрачный лиф со стразами.

Ранее фигура Самбурской в сетчатом боди восхитила ее подписчиков. Откровенный образ звезда дополнила солнечными очками и крупными серьгами.

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