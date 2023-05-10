Самбурская сняла видео в красном бикини
Актриса Самбурская в бикини продемонстрировала свой рацион на отдыхе в Турции.
Видео в красном бикини сняла и показала своим подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Настасья Самбурская. Сидя в купальнике за накрытым столом, она продемонстрировала свой рацион на отдыхе в Турции.
«Ну честно, я прям не нарадуюсь! Для меня здесь огромный выбор, поэтому я не сижу голодная, сижу здесь сытая и радостная», — заявила Самбурская в ответ на многочисленные советы подписчиков есть больше, чтобы набрать вес. На столе перед актрисой красная рыба, креветки, брокколи, орехи, фрукты и многое другое.
На турецком курорте Белек знаменитость отдыхает в компании подруги, актрисы Екатерины Молоховской. Они поселились на разных этажах пятизвездочного отеля и часто вместе проводят досуг, снимая забавные ролики с участием друг друга.
Ранее Самбурская показала себя с тюремными «наколками». В таком виде она посетила премию «Шансон года».