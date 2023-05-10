Самбурская сняла видео в красном бикини

На турецком курорте Белек знаменитость отдыхает в компании подруги, актрисы Екатерины Молоховской. Они поселились на разных этажах пятизвездочного отеля и часто вместе проводят досуг, снимая забавные ролики с участием друг друга.

Ранее Самбурская показала себя с тюремными «наколками». В таком виде она посетила премию «Шансон года».