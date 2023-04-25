Актриса Настасья Самбурская опубликовала видео с тюремными «наколками»

Видео с тюремными «наколками» на спине опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) актриса Настасья Самбурская.

«Выступление на премии "Шансон года 2023", ну и я в скромном обличии королевы шансона», — написала артистка. На церемонии она появилась в бардовом платье без бретелей и с высоким разрезом на бедре. При этом на все открытые участки тела ей нанесли временные тюремные татуировки: «воровские звезды», церковные купола, иконы, ангелов, колючую проволоку и прочие знаки, обозначающие количество отсидок, криминальную профессию и статус в преступной среде