Актриса Настасья Самбурская опубликовала видео с тюремными «наколками»
Настасья Самбурская пришла на премию «Шансон года 2023» с тюремными «наколками».
Видео с тюремными «наколками» на спине опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) актриса Настасья Самбурская.
«Выступление на премии "Шансон года 2023", ну и я в скромном обличии королевы шансона», — написала артистка. На церемонии она появилась в бардовом платье без бретелей и с высоким разрезом на бедре. При этом на все открытые участки тела ей нанесли временные тюремные татуировки: «воровские звезды», церковные купола, иконы, ангелов, колючую проволоку и прочие знаки, обозначающие количество отсидок, криминальную профессию и статус в преступной среде
«[Актриса] Анджелина Джоли в куполах. Она многое упустила в тематике наколок», «Кольщик у вас, Настасья, просто огонь», «Анджелина Джоли — русская версия», «Шикарно. Надо было купола на груди», «Базара нет, шикарная девушка», «Идея круть», «Как правдоподобно и бесподобно», «Крестная мать прямо», «Самая шикарная женщина мира», — отреагировали пользователи сети.
Ранее Настасья Самбурская в платье с глубоким декольте восхитила пользователей сети.