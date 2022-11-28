Самбурскую с ярким макияжем и в шубе назвали «сутенершей»

Серию фотографий и видео в необычном образе опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская.

«Вот такая вечеринка, красилась два часа», — написала она под публикацией. В кадре на знаменитости яркий макияж и шуба из эко-меха под рысь.