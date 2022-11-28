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20:12, 28 ноября 2022
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Самбурскую с ярким макияжем и в шубе назвали «сутенершей»

Самбурскую с ярким макияжем и в шубе назвали «сутенершей»
Фото: @samburskaya

Серию фотографий и видео в необычном образе опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская.

«Вот такая вечеринка, красилась два часа», — написала она под публикацией. В кадре на знаменитости яркий макияж и шуба из эко-меха под рысь.

Большинство фолловеров отметили, что Самбурская выглядит шикарно. Некоторые назвали ее «сутенершей», а также вспомнили известный фильм. «Сутенерша. Прикольно», «Огонь, мама-сутенер», «Если бы фильм "Красотка" снимали в наши дни», ― написали они. Еще один из юзеров заметил, что хорошим дополнением к наряду стал бы кожаный кнут.

Ранее Самбурская показала фигуру во время тренировки в спортзале. «Главное в тренировках — это регулярность», — заявила звезда.

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