В Роспотребнадзоре высказались о возможности самодиагностики ВИЧ

О возможности самодиагностики ВИЧ высказалась старший научный сотрудник специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная. Она сообщила, что самостоятельно определить инфекцию невозможно.

«Поэтому чрезвычайно важно проходить тестирование на ВИЧ. И для каждого абсолютно россиянина я бы порекомендовала проходить такое тестирование раз в год», — сказала она.

Людям из групп риска в Роспотребнадзоре рекомендуют проходить тестирование один раз в три месяца. Это, по словам Ладной, необходимо для того, чтобы человек вовремя получил результаты исследования и в случае выявления заболевания своевременно начал лечение.

«Это позволит защитить себя, свое здоровье и здоровье близких. Получая лечение человек перестает предавать ВИЧ-инфекцию даже половым путем», — заявила Ладная.

Ранее уровень распространенности ВИЧ-инфекции в Москве раскрыла врач-инфекционист Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.