Инфекционист раскрыла уровень распространенности ВИЧ в Москве

Уровень распространенности ВИЧ-инфекции в Москве в рамках V Ежегодного фестиваля городской культуры «Конструктор здоровья» раскрыла врач-инфекционист Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова. Ее слова приводит агентство городских новостей «Москва».

«Пораженность вирусом иммунодефицита в Москве, в пересчете на 100 тысяч человек — 0,4 процента. Посмотрите, Вашингтон — 2,5 процента, Киев — 1,5 процента, Амстердам — 0,8 процента, Париж — 0,6 процента, Лондон — 0,5 процента», — рассказала врач и отметила, что уровень пораженности населения ВИЧ в Москве существенно ниже столиц ряда стран, которые позиционируют себя как лидеры борьбы со СПИДом.

По словам специалиста, за последние 12 лет тенденция снижения ВИЧ-инфекции среди московской молодежи носит устойчивый характер.

Ранее врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева назвала первые признаки ВИЧ-инфекции. По ее словам, говорить о появлении заражения могут в том числе озноб, боль в горле и сыпь.