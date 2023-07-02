Максим Дунаевский раскрыл самое яркое воспоминание о московском детстве

Свое самое яркое воспоминание о московском детстве раскрыл в беседе с «Мослентой» композитор, президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Максим Дунаевский.

«Зеленая Москва — главное воспоминание моей юности. Тогда повсюду пели птицы, можно было услышать соловьев в любом дворе. Воздух был совсем другим», — поделился воспоминаниями он.

Детство Дунаевского прошло на Большой Бронной улице. По его словам, все дворы вокруг тогда были в деревьях.

«Около нашего дома росли дубы, тополя и клены. Мы там гуляли, как в лесу. Рядом с домами сажали цветы, и они цвели почти постоянно», — рассказал композитор.

Собеседник «Мосленты» добавил, что в годы его детства на дорогах Москвы совсем не было пробок: по одной улице одновременно проезжало три-пять машин.

Ранее свое советское детство вспомнил актер, сценарист, телеведущий и режиссер Артем Михалков.