«Я учился в одном из самых веселых мест в Москве». Максим Дунаевский — о консерватории, центре столицы и фестивале в Новом Иерусалиме

Про шелест листвы над Москвой

Все мое детство и вся моя юность прошли в столице. У меня остались воспоминания не просто о старой, но о сталинской Москве. Тогда по одной улице проезжало три, от силы пять машин. Никаких пробок не было, все везде было свободным.

А еще Москва тогда была очень зеленой. В один момент она вся зашелестела грандиозными деревьями. Я очень хорошо помню это. С большим сожалением сейчас приходится признать, что ничего этого не осталось. Нет многих прекрасных зеленеющих парков, огромных деревьев в три обхвата. Теперь они встречаются редко, только в отдельных местах.

Зеленая Москва — главное воспоминание моей юности и, можно сказать, самая большая боль. Тогда повсюду пели птицы, можно было услышать соловьев в любом дворе. Конечно, и воздух был совсем другим.