Самойлова показала специальную обувь для «автоноги»

Специальную обувь для «автоноги» показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова.

«Правда жизни — автонога. Без автоноги никуда. Сел в машину, и одна нога красивая, а вторая — едет», — объяснила в сторис знаменитость ношение разной обуви.

На кадрах ролика запечатлено, как Самойлова выходит из дома в черной шубе, под которой видны топ и длинная юбка с разрезом на бедре. При этом на левую ногу у нее надет сапог на каблуке, а на правую — угг с мехом. Модель села в свой сиреневый Rolls-Royce и отметила, что при вождении автомобиля на правую ногу она надевает удобную обувь на плоской подошве.

Ранее Оксана Самойлова перекрасила свой Rolls-Royce в новый цвет. «Я кое-что очень классное сделала со своей машиной. Теперь у меня прекраснейший Rolls-Royce — лиловый шторм», — прокомментировала публикацию в сторис знаменитость.