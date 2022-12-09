Самойлова раскрыла вес своего главного свадебного платья

Вес своего главного свадебного платья раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова.

«Приехали мои платья. Я их еще даже не раскрывала. Но хочу свои наряды взвесить, потому что их было тяжело нести. Как я буду ходить, интересно», — сказала знаменитость.

Выяснилось, что главное свадебное платье весит около 13 килограммов, а вместе с фатой — 15.

Ранее Самойлова раскрыла стоимость своего главного свадебного платья. Оно стоит 2,5 миллиона рублей.