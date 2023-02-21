Самойлова опубликовала видео из спортзала

Видео из спортзала опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова. Знаменитость возобновила тренировки.

«Я снова не пропускаю тренировки, пашу как лошадь в спортзале!» — заявила Самойлова в сторис. На опубликованных кадрах она в обтягивающем сером мини-комбинезоне с декольте выполняет упражнения на тренажерах.