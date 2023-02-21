20:21, 21 февраля 2023
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Самойлова опубликовала видео из спортзала
Кадр: @samoylovaoxana
Видео из спортзала опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова. Знаменитость возобновила тренировки.
«Я снова не пропускаю тренировки, пашу как лошадь в спортзале!» — заявила Самойлова в сторис. На опубликованных кадрах она в обтягивающем сером мини-комбинезоне с декольте выполняет упражнения на тренажерах.
«Теперь довольная собой, счастливая поеду по делам. Сильная, красивая, успешная! Спорт реально так заряжает!» — поделилась она эмоциями после занятий.
Ранее Джиган признался в проблемах со здоровьем. Он сообщил, что Самойлова не посещает его в клинике, так как в этом нет необходимости.