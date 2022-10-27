Самойлова опубликовала фото в бикини на побережье ОАЭ

Фото в бикини опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. На кадрах звезда позирует на фоне Персидского залива в голубом раздельном купальнике.

«Доброе утро. Самая уставшая семья из одного места отдыха переместилась в другое», — подписала снимок Самойлова. Сейчас звездная пара вместе с четырьмя детьми находится на побережье Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее семья рэпера и блогерши отдыхала на Мальдивах. Супруги отправились в путешествие на яхте вместе с детьми.