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14:46, 27 октября 2022
1 мин.

Самойлова опубликовала фото в бикини на побережье ОАЭ

Самойлова опубликовала фото в бикини на побережье ОАЭ
Кадр: @samoylovaoxana

Фото в бикини опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. На кадрах звезда позирует на фоне Персидского залива в голубом раздельном купальнике.

«Доброе утро. Самая уставшая семья из одного места отдыха переместилась в другое», — подписала снимок Самойлова. Сейчас звездная пара вместе с четырьмя детьми находится на побережье Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее семья рэпера и блогерши отдыхала на Мальдивах. Супруги отправились в путешествие на яхте вместе с детьми.

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