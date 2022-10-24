Люди
15:13, 24 октября 2022
1 мин.

Оксана Самойлова опубликовала фото в бикини

Оксана Самойлова опубликовала фото в бикини
Скриншот: @samoylovaoxana

Снимок, снятый на мальдивском пляже, опубликовала блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На фото Самойлова позирует в черном бикини с золотыми цепочками. Пляжный образ блогерша дополнила солнцезащитными очками и крупным кольцом. Звезда сообщила, что отдыхает на Мальдивах последний день перед возвращением домой.

Звездная семья находится на острове в полном составе. Джиган, Самойлова и их четверо детей путешествуют на яхте. «Мальдивы мы себе уже по-другому не представляем. Когда думаем об отеле, в один голос говорим: фу, какая скукота», — призналась блогерша.

Ранее жена рэпера ответила на вопрос подписчика о пятой беременности. «Мы реально очень любим детей, правда. Но у нас их уже и так больше нормы. Нам пока надо с этой толпой разобраться», — заявила Самойлова.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.