Оксана Самойлова опубликовала фото в бикини

Снимок, снятый на мальдивском пляже, опубликовала блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На фото Самойлова позирует в черном бикини с золотыми цепочками. Пляжный образ блогерша дополнила солнцезащитными очками и крупным кольцом. Звезда сообщила, что отдыхает на Мальдивах последний день перед возвращением домой.

Звездная семья находится на острове в полном составе. Джиган, Самойлова и их четверо детей путешествуют на яхте. «Мальдивы мы себе уже по-другому не представляем. Когда думаем об отеле, в один голос говорим: фу, какая скукота», — призналась блогерша.

Ранее жена рэпера ответила на вопрос подписчика о пятой беременности. «Мы реально очень любим детей, правда. Но у нас их уже и так больше нормы. Нам пока надо с этой толпой разобраться», — заявила Самойлова.