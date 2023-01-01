Самойлова продемонстрировала «голое» новогоднее платье

Свое новогоднее платье продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Добро пожаловать в 2023-й!» — подписала она опубликованный видеоролик, в котором поднимает бокал на фоне праздничных салютов и широко улыбается.