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17:13, 01 января 2023
1 мин.

Самойлова продемонстрировала «голое» новогоднее платье

Самойлова продемонстрировала «голое» новогоднее платье
Кадр: @samoylovaoxana

Свое новогоднее платье продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Добро пожаловать в 2023-й!» — подписала она опубликованный видеоролик, в котором поднимает бокал на фоне праздничных салютов и широко улыбается.

Для встречи Нового года Самойлова выбрала полупрозрачное платье с глубоким декольте и блестками. «Мне сначала показалось, что вы голая… Очень красиво», — призналась одна из подписчиц знаменитости в комментариях.

Ранее Самойлова в ярком купальнике рассказала об испорченных планах на Новый год. Неожиданно блогер узнала, что 31 декабря в Дубае, где она отдыхает с родными, перекрывают дороги.

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