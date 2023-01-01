Самойлова продемонстрировала «голое» новогоднее платье
Свое новогоднее платье продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.
«Добро пожаловать в 2023-й!» — подписала она опубликованный видеоролик, в котором поднимает бокал на фоне праздничных салютов и широко улыбается.
Для встречи Нового года Самойлова выбрала полупрозрачное платье с глубоким декольте и блестками. «Мне сначала показалось, что вы голая… Очень красиво», — призналась одна из подписчиц знаменитости в комментариях.
Ранее Самойлова в ярком купальнике рассказала об испорченных планах на Новый год. Неожиданно блогер узнала, что 31 декабря в Дубае, где она отдыхает с родными, перекрывают дороги.