Самойлова в ярком купальнике рассказала об испорченных планах на Новый год
Об испорченных планах на Новый год рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.
«Я пытаюсь поднимать себе новогоднее настроение всеми доступными способами. Мы до сих пор не знаем, где будем встречать праздник! Точнее, мы знали до вчерашнего дня… Но вдруг выяснилось, что 31 декабря в Дубае перекрывают дороги. Это значит, что мы не сможем поехать туда, куда планировали. А плана Б у нас нет!» — рассказала одетая в ярко-розовый купальник и новогодний колпак Самойлова в ролике с пляжа.
Модель добавила, что, скорее всего, отмечать наступление нового года звездному семейству придется дома — у маленькой елки в узком кругу.
Вскоре Самойлова записала еще одно видео на кухне дома, где остановилась с родными на время отпуска. «Не, ну вид довольно новогодний у нас тут», — отметила она, обратив внимание на удачную икебану в виде елки на столе и на большую наряженную елку у окна.
Ранее Самойлова призналась в грусти из-за семейных планов на Новый год. Она подчеркнула, что любит встречать Новый год в Москве.