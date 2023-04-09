Оксана Самойлова назвала размер заработка своей 11-летней дочери

Размер заработка своей 11-летней дочери Ариелы назвала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная модель и блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.

«Даже Ари занимается бизнесом! Она зарабатывает сама 14-15 тысяч рублей в неделю. У нее, конечно, бизнес мини-масштаба, но она сама его придумала и реализовала. Теперь ее бизнес-идея процветает в узком кругу», — поделилась Самойлова. Она уточнила, что 11-летняя девочка составляет и продает бьюти-боксы.

Модель отметила, что ей очень жаль тех людей, которые вынуждены заниматься нелюбимой работой. Она призвала своих подписчиков не делать так, ведь жизнь одна, и она не должна проходить мимо.

Ранее стало известно, что Самойлова улетела из России. Вместе с дочкой Ариэлой и певицей Юлией Годуновой она отправилась в Милан.