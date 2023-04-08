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16:42, 08 апреля 2023
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Самойлова с дочерью улетела из России

Блогер Самойлова улетела со старшей дочерью и подругой в Милан.

Самойлова с дочерью улетела из России
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О своем вылете из России сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная модель и блогер Оксана Самойлова. Вместе со старшей дочерью Ариэлой и подругой — певицей и блогером Юлией Годуновой — она отправилась в Италию.

«Мы в Милане! Погодка отличная! Сейчас полежим, покушаем и пойдем гулять», — рассказала Самойлова подписчикам.

Блогер подчеркнула, что возможность в один момент собрать вещи и отправиться в такое девчачье путешествие делает ее очень счастливой.

«Сейчас я ни от кого не завишу и могу позволить себе и детям только самое лучшее», — добавила она.

Ранее Самойлова подарила своей подруге Годуновой на день рождения букет из картошки.

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