Самойлова с дочерью улетела из России

О своем вылете из России сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная модель и блогер Оксана Самойлова. Вместе со старшей дочерью Ариэлой и подругой — певицей и блогером Юлией Годуновой — она отправилась в Италию.

«Мы в Милане! Погодка отличная! Сейчас полежим, покушаем и пойдем гулять», — рассказала Самойлова подписчикам.