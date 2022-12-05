Самойлова перечислила свои самые нелюбимые занятия

Свои самые нелюбимые занятия перечислила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова.

«Я села за свой самый нелюбимый процесс в жизни — за макияж. Я ненавижу три вещи: делать макияж, укладку и наращивать ресницы», — рассказала знаменитость в сторис.

Кроме того, Самойлова призналась, что не любит одеваться. По ее словам, она бы с удовольствием всегда ходила в пижаме.

Ранее Самойлова показала специальную обувь для «автоноги». При вождении автомобиля на правую ногу она надевает удобную обувь на плоской подошве.