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16:55, 05 декабря 2022
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Самойлова перечислила свои самые нелюбимые занятия

Самойлова перечислила свои самые нелюбимые занятия
Кадр: @samoylovaoxana

Свои самые нелюбимые занятия перечислила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова.

«Я села за свой самый нелюбимый процесс в жизни — за макияж. Я ненавижу три вещи: делать макияж, укладку и наращивать ресницы», — рассказала знаменитость в сторис.

Кроме того, Самойлова призналась, что не любит одеваться. По ее словам, она бы с удовольствием всегда ходила в пижаме.

Ранее Самойлова показала специальную обувь для «автоноги». При вождении автомобиля на правую ногу она надевает удобную обувь на плоской подошве.

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