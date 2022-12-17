Самойлова призналась в грусти из-за семейных планов на Новый год
В связанной с семейными планами на новогоднюю ночь грусти призналась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана модель и блогер Оксана Самойлова. По ее словам, второй раз в жизни она будет отмечать праздник не дома.
«Будет что-то вроде свадебного путешествия всей семьей. Лишь один раз в жизни мы отмечали Новый год не дома, это было лет 14-15 назад. И это было ужасно, отвратительно. Это был худший Новый год в нашей жизни. Предполагаю, что в этот раз будет тоже не очень», — поделилась знаменитость.
Самойлова подчеркнула, что любит встречать Новый год только дома, в Москве. Там, где есть снег и наряжена елка. «А когда куда-то улетаешь, праздник не так чувствуется. Короче, я грущу и собираю чемодан одновременно», — сказала она.
В подписи к выложенному в сторис видео модель добавила, что все, с кем она обсуждала эту тему, полностью с ней согласны.
Ранее Самойлова в мини-топе заявила о желании выходить замуж каждый год. Она добавила, что в комментариях к ее последним постам было много предложений от подписчиков устраивать свадьбу почаще.