Самойлова призналась в грусти из-за семейных планов на Новый год

В связанной с семейными планами на новогоднюю ночь грусти призналась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана модель и блогер Оксана Самойлова. По ее словам, второй раз в жизни она будет отмечать праздник не дома.

«Будет что-то вроде свадебного путешествия всей семьей. Лишь один раз в жизни мы отмечали Новый год не дома, это было лет 14-15 назад. И это было ужасно, отвратительно. Это был худший Новый год в нашей жизни. Предполагаю, что в этот раз будет тоже не очень», — поделилась знаменитость.