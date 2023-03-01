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12:36, 01 марта 2023
1 мин.

Оксана Самойлова уехала из Москвы с детьми «в максимально странном состоянии»

Оксана Самойлова уехала из Москвы с детьми «в максимально странном состоянии»
Фото: @samoylovaoxana

Об отъезде из Москвы с детьми сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогерша Оксана Самойлова. Она рассказала, что отправилась в Сочи в «максимально странном состоянии».

«Не могу быть до конца откровенной с вами. Но, я думаю, вы и так все понимаете. И какое счастье, что у меня есть такая прекрасная поддерживающая семья», — написала она.

Мужа блогерши рэпера Джигана на кадрах с отдыха нет. В своем блоге он опубликовал несколько фотографий, сделанных в Москве.

Ранее Джигана заметили у психиатрической клиники «Роса» в Москве. Артист признался в проблемах со здоровьем, но заявил, что в медучреждении он просто лечит старые травмы у знакомых врачей.

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