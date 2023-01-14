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16:26, 14 января 2023
1 мин.

Самойлова в купальнике поборола фобию ради исполнения мечты

Самойлова в купальнике поборола фобию ради исполнения мечты
Кадр: @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), как поборола фобию ради исполнения мечты. Она поплавала с китами в открытом океане. Процесс был запечатлен на фото и видео.

«Это же я! В открытом океане, не умеющая плавать особо, с огромной фобией к воде и нырянию! Но я смогла. Я прыгнула к ним без жилета», — подписала Самойлова один из опубликованных в сторис снимков.

Перед осуществлением желаемого модель получила подробный инструктаж. «Если вы расслабитесь, то сможете насладиться китами больше», — сказали ей.

Ранее Самойлова раскрыла свои фобии. «Мне подарили ужасающие подарки», — призналась она подписчикам.

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