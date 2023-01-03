Самойлова раскрыла свои фобии

Свои фобии раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Мне подарили ужасающие подарки. Это прыжок с парашютом и погружение в самый глубокий бассейн в мире, в котором есть затонувший город. Если с парашютом я еще могу справиться, то с погружением не знаю. Я не ныряю с головой — это просто большой страх. Получается, что мне подарили две мои самые страшные фобии», — сказала знаменитость.

При этом Самойлова призналась, что боится нырять с головой в связи с происшествием в детстве — будучи ребенком она чуть не утонула. Касательно прыжков с парашютом блогерша отметила, что весь прошлый год решалась на это экстремальное развлечение, но не была готова.

Ранее Анна Семенович раскрыла свою главную фобию.